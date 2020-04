Polizei Bielefeld

POL-BI: Briefträger meldet Einbruch

Bielefeld (ots)

Briefträger meldet Einbruch

SI / Bielefeld / Mitte - Am frühen Morgen des 03.04.2020, schlug ein unbekannter Mann die Scheibe eines Kiosk an der Bleichstraße ein und erbeutete eine Flasche Schnaps. Zeugen gesucht. Ein Postbote meldete sich am Freitagmorgen gegen 03:20 Uhr über den Notruf bei der Polizei. Während er auf seiner Tour war, sah er einen Mann, der ein Loch in die Scheibe eines Kiosks schlug. Das Geschäft befindet sich an der Ecke zur Hanfstraße. Im Anschluss nahm sich der Mann eine Flasche Schnaps und flüchtete in Richtung Ziegelstraße. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte sich der Einbrecher bereits vom Tatort entfernt. Auch die weitere Suche nach dem Täter blieb erfolglos. Daher bitten die Beamten des Kriminalkommissariat 12 weitere Zeugen, sich unter der 0521-5450 zu melden, sollten sie Hinweise zu dem Einbruch an der Bleichstraße geben können.

