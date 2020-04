Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Die Beamten des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines bislang nicht bekannten Autos, das am Dienstag, 30.03.2020, in einer Tiefgarage an der Deckertstraße abgestellt war.

Der silberne VW Golf stand zwischen 09:30 Uhr und 10:30Uhr in einer Parkbox der Tiefgarage an der Einmündung Deckertstraße und Roßstraße. Als der 76-jähirge Bielefelder zu seinem Auto zurückkehrte, war die hintere linke Tür stark eingedrückt. Zudem wiese sie Kratzspuren auf. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 2.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell