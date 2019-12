Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Raub auf Friedhofsgelände

Gescher (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 17.15 Uhr zu einem Raub auf dem Friedhof am Rosenweg gekommen. Zwei männliche Täter schlugen einen 56-jährigen Gescheraner nach dessen Angaben zu Boden, erbeuteten Bargeld und flüchteten. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär zur Beobachtung verblieb. Er kann zu den Tätern lediglich angeben, dass diese dunkel gekleidet waren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel.: (02561) 9260.

