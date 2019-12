Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Am Dienstag kletterten Einbrecher auf den Balkon eines Wohnhauses an der Hohe Straße. Von dort drangen sie gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese. Entwendet wurden mehrere Uhren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

