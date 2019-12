Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Versuchter Einbruch in Pfarrbüro

Velen (ots)

Am 1. Weihnachtstag versuchten noch unbekannte Täter vergeblich in das Pfarrbüro am Kirchplatz einzubrechen. Es gelang ihnen nicht, die Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Letztlich warfen sie eine Fensterscheibe ein, gelangten aber nicht ins Gebäude. Die Tat trug sich gegen 14.30 Uhr und 23.30 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

