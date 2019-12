Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Wohnhaus

Gronau (ots)

Durch eine nicht verschlossene Terrassentür gelangte ein noch unbekannter Täter am Montagabend gegen 20.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Schwarzenbergstraße. Er fand in der Küche eine Geldbörse und entwendete diese. Die Bewohner waren durch Geräusche auf den Täter aufmerksam geworden und sahen nach dem Rechten. Der Täter hatte dies seinerseits bemerkt und war geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

