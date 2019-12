Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Schmuck und Bargeld erbeuteten Einbrecher am 24.12.2019 bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Dorotheenstraße. Der oder die Täter waren zunächst auf den Hinterhof gelangt und dort auf einen Balkon geklettert. Sie hebelten die Balkontür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Tat trug sich gegen 18.15 Uhr und 21.00 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

