Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schamverletzer auf Spielplatz

Iserlohn (ots)

Schamverletzer zeigt sich Am gestrigen Dienstag, gegen 16:55 Uhr, zeigte sich ein Exhibitionist in der Parkanlage "Eselsbrunnen" zwei dort spielenden Kindern im Alter von 10 und 11 Jahren. Die Kinder schrien bei Erkennen des Unholds auf und dieser lief in Richtung Bömbergring davon. Eine 17 jährige Zeugin bestätigte den Vorfall. Beschreibung des unbekannten Täters:

- männlich - Deutscher - ca. 25-27 Jahre alt - ca. 1.70m - sehr schlank - kurze braune Haare - hat akzentfreies Deutsch gesprochen - dunkle, unauffällige Brille - blaue Jacke (Winter- oder Strickjacke) - enge Bluejeans

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell