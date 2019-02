Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah die Einbrecher?

Schalksmühle (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Dienstagabend versuchten Unbekannte in ein Haus an der Dahlienstraße einzubrechen. Hierbei beschädigten sie ein Fenster, gelangten aber nicht ins Innere. Hinweise zu dem/den Täter(n) nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell