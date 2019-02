Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weiterer Pkw Aufbruch angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Bruchhauser Weg In der Nacht von Montag zum Dienstag wurde zudem ein weißer VW Golf aufgebrochen. Hier wurde die im Fahrzeug liegende Damenhandtasche mitgenommen. Der Inhalt wurde aus der in der Mülltonne am gestrigen Tag wieder aufgefundenen Handtasche herausgenommen. Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

