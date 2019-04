Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Baumarkt

Ludwigslust (ots)

Bei einem Einbruch in einen Baumarkt in Ludwigslust haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag verschiedene Werkzeuge und Elektrogeräte gestohlen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam über das Dach in das Gebäude ein. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und konnte am Tatort Spuren sichern, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bitten um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Wöbbeliner Straße ereignet hat.

