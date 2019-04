Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche, Fahrraddiebstahl und Spaziergänger mit Verkehrsschild

Iserlohn (ots)

An der Mendener Straße wurde zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstagmorgen in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter verschwanden unter anderem mit Bargeld, mehreren Uhr, diversen Kosmetika und einem TV-Gerät. An der Straße Im Hohl rissen Unbekannte am Wochenende an einem Einfamilienhaus den Rollladen eines Fensters aus der Verankerung - vermutlich, um in das Haus einzudringen. Die Täter ließen aber dann von ihrem Vorhaben ab.

An der Schlesischen Straße wurde am Samstagmorgen ein Fahrrad gestohlen. Der Inhaber hatte sein Bike am Samstag gegen 2.10 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Regenfallrohr festgemacht. Als er gegen Mittag zurückkehrte, lag nur noch das Hinterrad und ein angeschmortes Schloss am Gehweg. Es handelt sich um ein schwarz/graues Fahrrad der Marke Cube.

Mit einem Verkehrsschild unter dem Arm marschierte ein Mann am Sonntagnachmittag gegen 13.40 Uhr über die Wermingser Straße. Die alarmierte Polizei fand zwar das Schild, aber keinen Träger.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell