Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ohne Helm und mit gestohlenen Krädern unterwegs

Hemer/Plettenberg (ots)

Am Freitagmorgen kam einer Streifenwagen-Besatzung an der Kreuzung Hauptstraße/Zeppelinstraße in Hemer ein Roller-Fahrer entgegen, der keinen Helm aufhatte. Ein Kennzeichen am Fahrzeug fehlte. Weil er die Anhaltezeichen missachtete, nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung auf. Der Fahrer konnte unerkannt verschwinden. Im Rahmen der Fahndung kam der Polizei allerdings an der Lohstraße gleich der nächste Zweiradfahrer ohne Helm entgegen. Auch der Fahrer des gelben Mofas missachtete die Anhaltezeichen, schlängelte sich dreist am Streifenwagen vorbei und flüchtete in Richtung Uhlandstraße.

Gegen 8.50 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Unbekannter ein gelbes Piaggio-Mofa auf dem Gelände einer Firma in Hemer abstellte. Das kam ihnen merkwürdig vor, weshalb sie die Polizei anriefen. Die rechtmäßigen Inhaber in Plettenberg hatten den Diebstahl noch gar nicht bemerkt und staunten nicht schlecht, als die Polizei an ihrer Tür klingelte.

Die Mofafahrer werden wie folgt beschrieben: Der erste Rollerfahrer war mit einem dunklen Roller ohne Kennzeichen unterwegs. Er dürfte etwa 16 bis 20 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare und ein rundes, völliges Gesicht sowie eine Brille und eine korpulente Statur. Er trug einen roten Kapuzenpulli mit großen "adidas"-Zeichen und Aufschrift auf dem Rücken mit einer aufgesetzten Kapuze sowie eine schwarze Jogginghose mit einem dicken weißen Streifen an beiden Hosenbeinen sowie weiße Sportschuhe. Der zweite Fahrer war nicht allein unterwegs. Beide Männer dürften zwischen 15 und 18 Jahre alt sein und sind schlank. Der Fahrer trug einen grauen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze. Der Sozius war dunkel gekleidet.

Am Wochenende wurde in Plettenberg ein weiteres Kleinkraftrad gestohlen, das mit den Beobachtungen in Hemer zusammen gebracht werden könnte. Es handelt sich um ein abgemeldetes PGO-Kleinkraftrad, das mit eingerastetem Lenkradschloss vor einem Haus am Böddinghauser Weg gestanden hatte.

Ein weiterer Krad-Diebstahl in Plettenberg in derselben Nacht in der Bahnhofstraße misslang. Ein Unbekannter versuchte, das Schloss zu manipulieren und versetzte das Fahrzeug.

Die Polizei bittet um Hinweise - in Hemer unter Telefon 02372/9099-0, in Plettenberg unter Telefon 02391/9199-0.

