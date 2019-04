Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Café, Einfamilienhaus und Gartenhütte

Kierspe (ots)

Am Haunerbusch wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat muss zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag begangen worden sein. Der Eindringling kletterte über eine Mülltonne und durch ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude. Dort durchwühlte er Schränke und Schubladen. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Café an der Kölner Straße eingebrochen. Sie brachen ein Fenster auf und hebelten einen Spielautomaten auf. Vermutlich nahmen sie Bargeld aus einer Geldkassette an sich.

Am Wochenende wurde am Rehwinkel eine Gartenhütte aufgebrochen. Zwischen Samstag- und Sonntagmittag knackten die Einbrecher das Vorhängeschloss und verschwanden mit einem roten Sabo-Rasenmäher und einem gelben Kärcher-Hochdruckreiniger. Ein Zeuge hatte eine männliche Person beobachtet, die einen roten Rasenmäher abtransportierte.

Die Polizei in Meinerzhagen bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

