POL-MFR: (1815)Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand in Hemhofen

Lkr. Erlangen-Höchstadt (ots) - Heute, Samstag, den 08.12.18, gegen 15.45 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle in Nürnberg ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienanwesen in Hemhofen mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die anschließende Brandbekämpfung erfolgte durch Wehren der Feuerwehr Hemhofen, Zeckern, Adelsdorf und Röttenbach. Nach bisherigem Sachstand brach der Brand im Wohnzimmer einer Wohnung im 1ten OG aus. Durch den Brandgeruch aufmerksam geworden, ging ein Bewohner aus dem 2ten OG in die offenstehende Brandwohnung und machte den Wohnungsinhaber auf den Brand aufmerksam. Anschließend informierte er die weiteren Bewohner des sechs Wohneinheiten umfassenden Anwesens, so dass diese bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig das Anwesen verlassen hatten. Insgesamt waren 12 Personen betroffen

Der Brandleider erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Trotz der schnellen Brandbekämpfung brannte die betroffene Wohnung vollständig aus. Weitere Teile des Anwesens sind durch Verrußung oder infolge des eingesetzten Löschwasser betroffen, bleiben aber bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 100000 - 150000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache werden durch das Fachkommissariat der KPI Erlangen geführt

Gassert, EPHK

