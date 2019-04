Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefälschter Führerschein sichergestellt

Nordkreis (ots)

Bei Verkehrskontrollen waren Polizeibeamte am Sonntag auch in Grübeck unterwegs. Dort kontrollierten sie ein Kraftrad. Der Fahrer aus Menden drückte den Beamten bei der Personalienfeststellung unter den üblichen Dokumenten auch eine vermeintliche polnische Fahrerlaubnis in die Hände. Eine Prüfung des Dokuments ergab jedoch, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Das Motorrad mußte in Grübeck stehen bleiben. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

In Letmathe kontrollierten die Polizisten einen PKW, dessen Fahrer technische Veränderungen vorgenommen hatte. Der VW Golf wies ein anderes Fahrwerk auf. Auch die Abgasanlage war verändert. Im Ergebnis war der Auspuff mit fast 12 Dezibel deutlich lauter als erlaubt. Zudem war das Fahrwerk nicht eingetragen. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell