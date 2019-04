Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Haus und Einfamilienhaus/ Geldbörsendiebstahl

Plettenberg (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Freitag um 9.20 Uhr, durch das Aufbiegen zweier Fensterläden in ein Einfamilienhaus am Brahmsweg einzudringen. Als die Alarmanlage des Hauses anschlug, entfernte sich der Täter.

Unbekannte versuchten am Wochenende, die Eingangstür eines Versicherungsbüros an der Bachstraße aufzubrechen. Am Freitagmittag war die Tür noch in Ordnung. Am Samstagmorgen stellten die Inhaber den Schaden an der Tür fest und erstatteten Anzeige.

Nach dem Einkaufen in einem Discounter am Grafweg wurde einer 77-jährigen Frau am Samstag gegen 11 Uhr die Ledergeldbörse aus der Tasche gestohlen. Sie verließ den Laden mit zwei gefüllten Taschen. Als sie nach Hause kam, stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest.

