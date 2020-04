Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall in einer Autobahnbaustelle

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Rheda-Wiedenbrück/ A2 - Am Freitag, 03.04.2020, ereignete sich ein Unfall bei einem Überholmanöver auf der A2 zwischen den Anschlussstelen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück. Ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein polnischer Fahrer fuhr mit seiner Sattelzugmaschine der Marke DAF gegen 01:30 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover. Aufgrund einer Nachtbaustelle waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der 43-jährige Lkw-Fahrer gab später an, im Baustellenbereich, kurz bevor die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt wurde, von einem Audi A3 rechts überholt worden zu sein. Als der Fahrer vor ihm einscherte, touchierte er die rechte Front des Sattelzugs. Daraufhin kam der 34-jährige Audifahrer aus Düsseldorf ins Schleudern und prallte gegen den Sicherungsanhänger auf dem mittleren Fahrstreifen. Ein dahinter fahrender 40-jähriger Gütersloher bemerkte den Unfall zu spät und fuhr mit seinem Renault über das Trümmerfeld, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Der 34-jährige Audifahrer wurde von Rettungskräften zur ambulanten Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Für die Räumung der Unfallstelle war die Fahrbahn für etwa 20 Minuten voll gesperrt. Der Audi A3 war nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14 000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell