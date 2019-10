Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Neue Masche falscher Polizeibeamter bringt Senior beinahe um seine Ersparnisse

Hessisch Oldendorf (ots)

Anrufe falscher Polizeibeamter haben gestern (23.10.2019) Beamte der Polizeistation Hessisch Oldendorf beschäftigt.

Drei Bürger der Stadt hatten sich am Vormittag an die Polizei gewandt, nachdem sie Anrufe angeblicher Polizeibeamter erhalten hatten.

In einem Fall begab sich ein älterer Herr sogar zu seiner Bank und hob eine höhere Bargeldsumme ab. Zum Glück vertraute sich der Vater seinem Sohn an, der verhinderte, dass der Senior um sein Erspartes betrogen wurde.

Die Vorgehensweise der Anrufer war dieses Mal neu: Angeblich habe ein Raubüberfall stattgefunden. In diesem Zusammenhang habe die Polizei in Erfahrung gebracht, dass es bei der Bank einen "Maulwurf" gebe. Der Angerufene könne der Polizei nun helfen, den "Maulwurf" zu überführen, indem er eine bestimmte Bargeldsumme abhebe und am nächsten Tag wieder einzahle.

Ob es weitere Anrufe dieser Art gegeben hat, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich.

Die "echte" Polizei weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei den Bürger niemals um Geldbeträge bitten würde und dementsprechend auch niemals Geldbeträge beim Bürger abholen würde!

Im Zweifelsfalle sollten sich Personen, die einen Anruf angeblicher Polizeibeamter mit einer damit verbundenen Forderung nach Bargeld erhalten haben, an die nächstgelegene Polizeidienststelle wenden.

