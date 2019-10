Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw beschädigt - Unfallverursacher flüchtet - Polizei ermittelt

Hameln (ots)

Mittwochabend (23.10.2019) kam es in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Audi A 7 Sportback, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Reginastraße parkte, wurde zwischen 22.00 Uhr und 23.50 Uhr, durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Die komplette Fahrerseite wurde dabei zerkratzt. Der Schaden am Audi wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Am Unfallort wurden Fahrzeugteile gefunden, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dem Verursacherfahrzeug zuzuordnen sind. Anhand der Individualnummer können diese einem Daewoo oder einem Chevrolet zugeordnet werden. Zudem konnte an dem beschädigten Audi roter, oder orangefarbener Fremdlack gesichert werden.

Das für Verkehrsunfälle zuständige 7. Fachkommissariat der Polizei Hameln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang den Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin eines roten, oder orangefarbenen Daewoo /Chevrolet, der Marken "Matiz" / "Spark", der an der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt sein dürfte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln (Tel. 05151/933-222) zu melden.

