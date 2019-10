Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Bad Pyrmont (ots)

Am Wochenende fanden mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Polizeistation Aerzen statt. Am 20.10.19 wurde von 12:45 - 15:15 Uhr auf der B 1 in Höhe Abzweigung Aerzen gemessen. Von 12 Verstößen lagen drei im Anzeigenbereich. Zwei Spitzenreiter fuhren jeweils 29 km/h zu schnell. Am schnellsten fuhr aber ein 38jähriger Mann aus Extertal, der am 21.10.19, gegen 02:30 Uhr, in Groß Berkel gemessen wurde. Der BMW-Fahrer aus Lippe wurde in der Ortsdurchfahrt (B 1) mit 112 km/h gemessen, also vorwerfbar 62 km/h zu schnell. Auf den Mann kommt jetzt ein erhebliches Bußgeld und ein Fahrverbot zu.

