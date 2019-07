Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Jugendliche Radfahrerin fährt in Gartenzaun - mit Helikopter in Klinik geflogen

Freiburg (ots)

Eine junge Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 23.07.2019, in Murg schwere Verletzungen zugezogen. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Gegen 19:00 Uhr war die 16-jährige in der Gartenstraße in den Zaun eines dortigen Anwesens gefahren. Dabei wurde der Zaun beschädigt. Die Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers kann ausgeschlossen werden.

