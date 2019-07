POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigung an Schnellrestaurant - Zeugensuche

Polizeipräsidium Freiburg

Am Mittwoch, 24.07.19, gegen 01.50 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer an einen Außenschalter eines Schnellrestaurants in der Colmarer Straße. Der Radfahrer entnahm dann Steine aus einem Beet und warf diese gegen die Verglasung des Schalters. Hierdurch gingen zwei Scheiben zu Bruch. Danach flüchtete der Radfahrer in Richtung Ortskern Friedlingen. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen. Der Steinewerfer soll zwischn 20-25 Jahren alt und etwa 180cm groß gewesen sein. Er hatte kurze Haare, eine kräftige Statur und war komplett in schwarz gekleidet. Zur Tatzeit führte er ein bronzefarbenes Mountainbike mit sich.

