Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung endet mit vier Verletzten

Freiburg (ots)

Zu einem handfesten Streit kam es am Dienstag, 23.07.19, gegen 23 Uhr, in der Schopfheimer Straße in Brombach. Hier gerieten zwei Männer und zwei Frauen, im Alter von 31 bis 45 Jahren, wahrscheinlich wegen privater Angelegenheiten, in Streit. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung erlitten alle vier Personen leichte Verletzungen. Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen eine 33jährige Frau ein Haftbefehl bestand. Gegen die anschließende Festnahme setzte sich die Frau zur Wehr und musste überwältigt werden. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

