Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Harle/Automatenaufbruch misslingt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag versucht, in der Bauerschaft Harle an das Geld in einem Automaten zu gelangen. Dazu durchtrennten sie ein Kabel, um die Stromzufuhr zu unterbrechen. Zudem gibt es Hebelspuren. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag. Die Täter scheiterten jedoch. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell