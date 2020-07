Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/Masten umgeknickt

Coesfeld (ots)

Noch ist nicht klar, wer die Masten von zwei Verkehrsschildern an der Eversumer Straße in Olfen umgeknickt hat. Diese stehen im Abstand von rund 50 Metern. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Freitag und 10.15 Uhr am Samstag. Zur Klärung bittet die Polizei in Lüdinghausen Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell