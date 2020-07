Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße

Polizei stoppt betrunkene Scooter-Fahrerin

Coesfeld (ots)

Ausgerechnet vor einer Polizeistreife, bog eine 38-jährige Coesfelderin am Sonntag gegen 01:30 Uhr bei Rotlicht mit ihrem Scooter von der Friedrich-Ebert-Straße in die Daruper Straße ab. Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrerin stellten die Polizisten in der Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alco-Test verlief positiv. Sie wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

