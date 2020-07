Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474, Ostdamm/Dülmener bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Mit einem Rettungswagen kam ein schwer verletzter 46-jähriger Autofahrer aus Dülmen in ein Krankenhaus. Er befuhr gegen 6.35 Uhr am Montagmorgen den Ostdamm in Fahrtrichtung Hiddingsel. Zur selben Zeit war ein 34-jähriger Lkw-Fahrer aus der Slowakei auf der B474 in Richtung Lüdinghausen unterwegs. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch sich das Auto des Dülmeners drehte und in einem Graben zum Stehen kam. Warum beide Fahrzeuge kollidierten, ermittelt nun die Polizei. Der Lkw-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest war positiv. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten Polizisten den Führerschein des Lkw-Fahrers sicher. Während der Unfallaufnahme war die B474 gesperrt.

