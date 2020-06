Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Mit Haftbefehl gesucht - Bundespolizei nimmt Gesuchte fest

Bad Gottleuba (ots)

Bei Kontrollen auf der A17 im Bereich Breitenau haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am gestrigen Tag (01.06.2020) drei mit Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen.

Montagmorgen stellte sich bei der Überprüfung eines 33-Jährigen heraus, dass dieser wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, welche er bisher nicht bezahlt hatte. Da dem rumänischen Staatsangehörigen eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe drohte, bezahlte er die noch offene Geldstrafe (400,- Euro) vor Ort und konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen.

Am Montagabend kontrollierten die Bundespolizisten zwei rumänische Staatsangehörige (34, 39), welche in einem PKW in Fahrtrichtung Dresden unterwegs waren. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-Jährige wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einer 9-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Bei seinem 39-jährigen Mitfahrer stellte sich heraus, dass seine Bewährung widerrufen wurde und er wegen gefährlicher Körperverletzung eine 6-monatige Freiheitsstrafe verbüßen muss.

Wegen Steuerhinterziehung wurde ein bosnischer Staatsangehöriger (64) bereits im Jahr 2016 zu einer Geldstrafe verurteilt, welche er aber nie bezahlt hatte. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei überprüften den 64-Jährigen am Sonntag (31.05.2020) auf der A17. Nachdem er die noch offene Geldstrafe (1.192,- Euro) vor Ort beglichen hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Martin Ebermann

Telefon: 03 50 23 - 676 505

E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell