BPOLI EBB: Bahnreisender verstößt gegen Aufenthaltsbeschränkung

Zittau / Neugersdorf (ots)

Einen Hund ausführen und sportliche Betätigung waren die Gründe eines 28-jährigen Zittauers für die Bahnfahrt am 24. März 2020 in das etwa 120 km entfernte Freital. Bundespolizisten stoppten den Mann aber beim Halt um 13:10 Uhr in Neugersdorf und konfrontierten ihn mit dem Verstoß gegen die geltenden Aufenthaltsbeschränkungen. Nach der Kontrolle nahm er einen Zug zurück nach Zittau.

