POL-BI: Neue Ansprechpartner vor Ort

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Altstadt und Mitte - Zwei neue Bezirksdienstbeamte kümmern sich seit Dezember 2019 und Januar 2020 um die Belange ihrer Bürger in der Altstadt und im Bereich Stauteiche.

In der Altstadt ist nun Polizeihauptkommissarin Elke Wagner öfter zu sehen. Sie übernahm am 01.12.2019 ihren Bezirk von Polizeihauptkommissar Bernd Kukat.

Elke Wagner ist 50 Jahre alt und bereits seit 29 Jahren im Polizeidienst. Nach ihrer Ausbildung war sie Teil der Einsatzhundertschaft zunächst in Wuppertal und dann in Köln. Seit 1996 ist sie in Bielefeld tätig. Im Wach- und Wechseldienst lernte sie Bielefelds Straßen kennen. Nach einer kurzen Unterbrechung durch ihr Fachhochschulstudium zwischen 1997 und 1999 kehrte sie in den Wachdienst der Polizeiwache Ost zurück und war dort bis zu ihrem Wechsel zur Bezirksdienstbeamtin tätig. Elke Wagner ist sehr sportlich und kontaktfreudig. Sie spricht mehrere Sprachen und ist sehr neugierig auf ihre neue Aufgabe.

Polizeihauptkommissar Nico Heichel übernimmt sein Amt von Michael Schefers. Somit ist er seit dem 01.01.2020 Ansprechpartner für die Menschen im Bielefelder Osten im Bereich der Stauteiche. Nico Heichel trat 1981 in die Polizei ein. Nach seiner Ausbildung führte ihn sein Weg zunächst nach Warendorf. Danach war er als Lehrender in der Polizeischule in Stukenbrock tätig. Im Jahr 2010 wechselte er nach Bielefeld und war dort zunächst zwei Jahre Einsatztrainier. Im Anschluss wechselte er in den Wachdienst der Polizeiwache Ost.

Auch Nico Heichel freut sich auf die kommenden Herausforderungen als Bezirksdienstbeamter.

