Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßliche Brandstiftung an geparktem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.10.2019, gegen 4.40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Fahrzeugbrand in der Tullastraße in Freiburg. Das Feuer griff wenig später auf ein zweites Fahrzeug über, welches unmittelbar angrenzend abgestellt war. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr entstand an beiden Pkw erheblicher Sachschaden. Anhand erster Feststellungen muss davon ausgegangen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

