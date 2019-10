Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rollerfahrer zieht sich bei Verkehrsunfall Kopfverletzung und Prellungen zu

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.10.2019, zog sich in Wehr ein Rollerfahrer bei einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zu. Der 81-jährige war mit seinem Roller gegen 10:35 Uhr in der Schopfheimer Straße an einem wartenden Auto links vorbeigezogen. In diesem Moment fuhr die 70 Jahre alte Autofahrerin auch wieder an. Sie hatte zuvor hinter parkenden Autos gewartet, bis die Gegenfahrbahn frei war. So kam es zum Streifvorgang, der Rollerfahrer stürzte und rutschte über die Straße. Dabei zog er sich eine stark blutende Kopfverletzung und Prellungen zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Nicht ganz unschuldig am Verletzungsbild dürfte auch der getragene Sturzhelm des Rollerfahrers gewesen. Dieser war verschlissen und teilweise schon mit Klebeband geflickt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 5000 Euro.

