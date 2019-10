Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Alleinunfall ins Krankenhaus

53902 Bad Münstereifel-Scheuren (ots)

Eine Frau (47) aus dem rheinland-pfälzischen Ahrweiler verlor am Mittwoch (15.50 Uhr) in einer Rechtskurve der Landstraße 113 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie mit dem Heck ihres Fahrzeugs gegen einen Baum und kam etwa fünf Meter entfernt in einem Waldstück zum Stehen. Sie verletzte sich und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

