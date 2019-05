Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kurioser Fund

Ratzeburg (ots)

21. Mai 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.05.2019 - Büchen

Am 20.05.2019, gegen 15:45 Uhr, wurde ein 47-jähriger Busfahrer aus Hamburg an der Haltestelle am ZOB in Büchen auf ein verdächtiges Päckchen aufmerksam.

Der Hamburger verließ während einer kurzen Pause seinen Bus. Als er nach ca. 15 Minuten wieder zurückkehrte, bemerkte er ein Päckchen, was unter seiner vorderen Bustür lag.

Nach Überprüfung des Inhaltes durch die herbeigerufenen Beamten der Polizeistation Büchen stand schnell fest, dass es sich hier um Amphetamine (ca. 200 Gramm) handelt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Geesthacht geführt.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Herkunft des Päckchens machen? Wem sind im Bereich des ZOB in Büchen, gegen 15:45 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Tel. 04152/8003-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell