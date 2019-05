Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen - Fahrzeugteile entwendet

Ratzeburg (ots)

20. Mai 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 18./19.05.2019 - Groß Grönau

Im Zeitraum vom 18.05.2019, 13.30 Uhr bis zum 19.05.2019, 11.00 Uhr, wurden an drei Fahrzeugen in Groß Grönau die Außenspiegel entwendet.

Tatbetroffen waren zwei Fahrzeuge der Marke BMW im Friedrich-Giese Weg. Dort wurden jeweils der linke und rechte Außenspiegel abgebaut und entwendet.

In der Straße Hirschgrund wurde an einem Mitsubishi Pajero ebenfalls der rechte Außenspiegel abgebaut und entwendet. Der linke Außenspiegel war noch am Fahrzeug montiert, wurde aber beschädigt.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Friedrich-Giese-Weg, in der Straße Hirschgrund oder in der näheren Umgebung aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Berkenthin unter der Telefonnummer 04544/710.

