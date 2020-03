Polizei Paderborn

POL-PB: Volltrunkener Lastzugfahrer blockiert Feldweg

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Auf einem Feldweg zwischen Leiberg und Haaren hat die Polizei am Donnerstag einen volltrunkenen Sattelzugfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Nachmittags meldeten mehrere Zeugen einen Lastzug, der den Hirschweg komplett blockierte. Der Mann im Führerhaus, so die Zeugen, mache einen alkoholisierten Eindruck. Eine Polizeistreife sprach den Fahrer des 40-Tonners an. Die Polizisten mussten dem 52-Jährigen aus Weißrussland helfen, aus dem Führerhaus zu klettern. Allein stehen konnte der Mann nicht mehr. Sein Gesundheitszustand aufgrund der Alkoholisierung war bereits kritisch. Im Führerhaus fanden die Beamten mehrere leere Spirituosenflaschen. Die Polizei alarmierte den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden und er bis Freitagnachmittag versorgt wurde. Den Sattelzugschlüssel stellte die Polizei sicher. Gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung für das anstehende Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinwirkung werden die Schlüssel wieder ausgehändigt.

