Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 23.04.2020, ist ein 30-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Nienburger Straße in der hannoverschen Nordstadt schwer verletzt worden. Auf Höhe einer Stadtbahnhaltestelle ist es zu einer Kollision mit einem Pkw gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 30-jährige Hannoveraner mit einem Klapp-Faltrad gegen 19:00 Uhr an der Nienburger Straße unterwegs. An einer nicht aktivierten Bedarfsampel überquerte er die Fahrbahn in Richtung der Universität. Hierbei wurde der 30-Jährige von dem Audi A4 eines 63-jährigen Hannoveraners erfasst, welcher auf der Nienburger Straße in Richtung Königsworther Platz unterwegs war.

Ein Rettungswagen transportierte den Fahrradfahrer mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 1.100 Euro. /boe, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Heike de Boer

Telefon: 0511 109-1043

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell