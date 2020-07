Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Butterkamp/Rollerfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto, ist der Fahrer eines Peugeot Speedfight Motorrollers am Sonntag (17.07.) gegen 20.50 Uhr von der Unfallstelle geflohen ohnen seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Ein 45-jähriger Dülmener befuhr mit seinem Auto den Butterkamp in Richtung Coesfelder Straße. An der Kreuzung Haverlandweg kamen von rechts zwei Motorroller, die in den Butterkamp abbiegen wollten. Dabei verstieß der erste Rollerfahrer gegen das Rechtsfahrgebot und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Die Rollerfahrer setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Zum Fahrer kann lediglich gesagt werden, dass er ein fülliges Gesicht hatte und einen blonden Bart. Der zweite Roller war mit zwei Personen besetzt. Bei der Beifahrerin soll es sich um eine Frau mit Brille gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

