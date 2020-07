Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisiert mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Karlsruhe (ots)

Alkoholisiert und ohne die erforderliche Zulassung wurde am Sonntagmorgen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Der Mann fiel einer Streife auf, da er gegen 06.00 Uhr auf der Alte Weingartener Straße, beim Abbiegen in die Pfinztalstraße auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Pkw entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von fast 1 Promille. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde zur Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

