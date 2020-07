Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sachbeschädigungen aus Personengruppe

Karlsruhe (ots)

Aus einer Gruppe junger Männer wurden am frühen Samstagmorgen mehrere Sachbeschädigungen begangen. Von Zeugen wurde die Gruppe junger Männer von 21 und 22 Jahren gegen 04.00 Uhr auf der Fritz-Erler-Straße beobachtet. Ein 21-Jähriger warf hier sein Fahrrad gegen einen geparkten Pkw und verursachte einen Schaden von geschätzten 1000 Euro. Die Gruppe lief dann weiter. Auf der Rüppurrer Straße stieg der 21-Jährige auf eine Mauer und sprang auf einen abgestellten E-Scooter. An der Kreuzung zur Philipp-Reis-Straße rissen die jungen Männer ein Verteilergehäuse einer Behelfsampel ab und verursachte einen Schaden von geschätzten 5000 Euro. Die Gruppe konnte schließlich an der Schützenstraße angehalten und kontrolliert werden.

