Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kollision zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Lenker und einer Fahrradfahrerin kam es am Samstagabend in Neureut. Die Zweiradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Um 20.21 Uhr bog ein BMW-Fahrer aus dem Bachstelzenweg kommend nach links in den Rotkehlchenweg ab. Wegen eines ordnungswidrig geparkten Fahrzeugs im Einmündungsbereich musste der PKW-Lenker auf die Gegenfahrbahn ausweichen und kollidierte mit einer entgegenkommenden Zweiradfahrerin, die zur selben Zeit aus dem Rotkehlchenweg nach rechts abbiegen wollte. Dabei verletzte sich die 55-Jährige leicht und musste zunächst von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an PKW und Fahrrad ließ sich auf zusammen rund 500 Euro beziffern.

