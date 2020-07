Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Flüchtender Fahrer eines Elektro-Scooters verletzt Polizeibeamten bei Anhalteversuch

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat der noch unbekannte Fahrer eines sogenannten E-Scooters einen Polizeibeamten des Polizeireviers Oststadt schwer verletzt.

Der Streifenpolizist wollte den jungen Mann bei seinem Fluchtversuch aufhalten, nachdem der Verdächtige bereits einer Kollegin ausgewichen war. Beide sind bei der Aktion zu Boden gestürzt. Dabei erlitt der Polizeibeamte einen Knöchelbruch, musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden und blieb dienstunfähig. Der noch unbekannte Mann konnte indessen zu Fuß flüchten. Er sollte zuvor mit zwei weiteren Fahrern auf E-Scootern in der Durlacher Allee im Bereich der Autobahnüberführung der A 5 kontrolliert werden. Weitere Ermittlungen bezüglich seiner Identifizierung dauern derzeit noch an.

