Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 17-Jähriger nach räuberischem Diebstahl eines Handys ermittelt

Karlsruhe (ots)

Das Polizeirevier Karlsruhe-West konnte bereits kurze Zeit nach der Tat einen 17-jährigen Franzosen ermitteln, der einer 15-Jährigen am Samstag gegen 17 Uhr in der Yorckstraße das Handy abnahm und nicht mehr zurückgeben wollte. Als die Jugendliche gemeinsam mit ihrer Freundin versuchte, das Telefon wieder zu bekommen, fasste jener die 14-jährige Begleiterin an den Armen und warf sie zu Boden.

Anhand einer Lichtbildvorlage konnte schließlich der polizeibekannte 17-Jährige als Beschuldigter identifiziert werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

