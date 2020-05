Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Verletzte Person bei Tauchunfall im Edersee

Edertalsperre (ots)

Drei Männer waren in der Tauchzone 1 des Edersees am Bericher Denkmal in etwa 10 Meter Tiefe tauchen, als ein 68jähriger Probleme mit seinem Trockentauchanzug bekam und auftauchen musste. An der Wasseroberfläche angekommen, wurde er kurzzeitig bewusstlos und konnte von seinen Begleitern an Land gebracht werden. Dort kam er wieder zu Bewusstsein und wurde vom herbeigerufenen Notarzt versorgt. Anschließend verbrachte ihn der Rettungswagen in das Korbacher Stadtkrankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Ein vorsorglich bestellter Rettungshubschrauber konnte wieder abstellt werden. Die Unfallursache ist unklar, die Ermittlungen dazu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell