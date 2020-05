Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Unfall im Schiffsbetrieb mit Gewässerverunreinigung durch einen defekten Bagger

Frankfurt a.M., Osthafen (ots)

Die ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Frankfurt ergaben, dass bei der Beladung eines Gütermotorschiffes (kurz GMS) im Osthafen Frankfurt der obere Teil des Auslegers eines Verlade-Baggers abknickte und mit dem Greifer in den Laderaum des GMS fiel. Durch das Abknicken wurden Hydraulikschläuche des Baggers beschädigt. Das hierdurch ausgetretene Hydrauliköl lief auf die Kaimauer und von dort auch in das Hafenbecken. Hierdurch kam es zu einer geringfügigen Gewässerverunreinigung. Durch die Berufsfeuerwehr Frankfurt wurden Bindemittel an Land ausgebracht sowie ein Ölschlängel im Hafenbecken gelegt. Beteiligte Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Frankfurt dauern an.

