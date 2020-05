Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sportbootunfall

Frankfurt Sachsenhausen (ots)

Der Geschädigte lag mit seinem Sportboot an einem anderen Wasserfahrzeug auf Seite. Die Verursacherin passierte mit ihrem Sportboot den Stilllieger in Gleitfahrt. Durch den verursachten Sog- und Wellenschlag, wurde am Sportboot des Geschädigten eine Klampe (Festmacheeinrichtung) herausgerissen.

