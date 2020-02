Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29. Februar 2020

Peine (ots)

Einbruch in Zahnarztpraxis

In der Zeit vom 27.02.20, 18:30 Uhr, bis 28.02.20, 07:45 Uhr, brechen unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in Lengede, Lafferder Straße, ein. Hier entwenden sie eine geringe Menge Bargeld und flüchten unerkannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer: 05302-8043730 entgegen.

Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeug

Ilsede, Gerhardstraße: Von einer Baustelle entwenden Unbekannte in der Zeit vom 27.02.20, 16:00 Uhr, bis 28.02.20, 07:30 Uhr, Dieselkraftstoff aus drei Baustellenfahrzeugen. Der Schaden wird auf ca. 220 Euro geschätzt.

Unfallflucht bei Münstedt

Ein 39jähriger Oberger fährt am 28.02.20, gg. 08:00 Uhr, mit seinem roten Mitsubishi von Klein Lafferde in Richtung Münstedt, als ihm ein weißer Kastenwagen auf seinem Fahrstreifen entgegenkommt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht er aus, kommt ins Schleudern und prallt seitlich gegen einen Baum. Hierbei wird der Fahrzeugführer leicht verletzt, der Schaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Fahrer des weißen Kastenwagens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer nimmt die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer: 05172-410930 entgegen.

