POL-KA: (KA) Marxzell - Verkehrsunfall beim Einparken

Beim vorwärts Einparken überfuhr eine 54-Jährige am Samstag gegen 14:15 Uhr in der Poststraße in Marxzell einen Holzzaun, kippte anschließend in einen dahinter befindlichen Graben und touchierte mit der Frontstoßstange eine Hauswand. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der Unfallursache ist noch unklar. Aktuell geht die Polizei von einem Bedienfehler aus.

