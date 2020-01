Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Gartentores

Saarburg (ots)

Am 23.01.2020 kam es im Zeitraum von 09:00 - 13:45 Uhr in Saarburg, Erdenbach zum Diebstahl eines grünen Gartentores aus Metall. Das Gartentor, ca. 1 m breit und 0,85 m hoch, war linksseitig an einem Pfeiler eingehängt und nicht verschlossen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-9155-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell